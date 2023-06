Deutsche schimpfen: „Das war ja kein Fußball!“

„Wir haben alles versucht. Der Ball wollte nicht rein. Tschechien hatte nicht wirklich etwas vom Spiel. Bitter“, meinte Stiller nach der Partie bei Sat.1. Dann gab’s Kritik an der Spielweise des Gegners. „Die haben sich hinten reingebunkert! Das war ja kein Fußball, was die machen wollten“, so der Hoffenheimer.