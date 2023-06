Wenn die Natur eine passende Antwort liefert

Man muss Golfer nicht verstehen. Und ja, sicher, es mutet seltsam an, wenn wahlberechtigte Menschen im strömenden Regen versuchen, einen Ball in ein Loch zu rollen ... in Österreich gibt es mehr als 100.000, die diesem Spiel mit dem kleinen weißen Ball verfallen sind. Tendenz steigend, die Hasssubjekte für die „Letzte Generation“ - das sind die, die sich zum Wohle des Klimas mit Superkleber auf den Asphalt picken - werden also mehr.