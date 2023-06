„In der Sauna machte Frau Lehrer große Augen“

Begonnen hat alles mit einem Foto von Arnold Schwarzenegger. Das erblickte Klaus Drescher im zarten Alter von elf Jahren. „Da stand für mich fest, ich will auch Mr. Universum werden!“ Genau das erzählte der gebürtige Lavanttaler am nächsten Tag in der Schule. „Meine Lehrerin hat ganz besorgt meine Eltern angerufen, dass mit dem Klausi irgendwas nicht stimmt.“ Jahre später, kurz nach seinem Mr.-Universum-Triumph 2013, gab’s das zufällige Wiedersehen mit Frau Lehrer. In einer Thermen-Sauna. „Sie meinte, dass ich sie gelehrt habe, niemals einen Menschen und dessen Träume zu unterschätzen.“ Mittlerweile ist Drescher, in der Bodybuilding-Szene als „Serratus“ bekannt, mehrfacher Europameister und Weltmeister. Im Juli will er in Mexiko zum zweiten Mal Mr. Universum werden.