Actionreicher Weihnachtsfilm als Sommer-Kino-Hit

Der Film Operation White Christmas mit hochkarätiger Besetzung wie Roland Düringer, Andreas Vitasek und Tim Seyfi, Rauand Taleb, Ivonne Yung Hee, Tim Wilde kann als actiongeladene Weihnachtssatire eingestuft werden. An 28 Drehtagen wurde an zahlreichen ausgewählten Locations in Klagenfurt und Kärnten wie dem Maria Saaler Freilichtmuseum gedreht. Fast immer nur bei Nacht. Sogar Panzer rollten bei den Dreharbeiten durch Klagenfurt. Auch am Flughafen surrten die Kameras.