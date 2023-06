Verletzte und abgängige Katzen in Kaisersteinbruch

Wie in Gattendorf – die „Krone“ berichtete – dürfte auch in Kaisersteinbruch ein Katzenhasser sein bestialisches Unwesen treiben: Schwer verletzte Tiere finden erst nach Tagen der Absenz den Weg nach Hause, andere tauchen gar nicht mehr auf. In einem Befund der Tierklinik Parndorf lesen sich Worte wie „skalpiert“ oder „mit mehreren Frakturen“.