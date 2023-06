Halleins heimlicher Adriahafen ist ein Keller

Seeteufel in Scheiben (Filets) mit Salz, Pfeffer würzen, mit Zitrone, Orange und etwas Olivenöl beträufeln, in Kühlschrank 10 Minuten ruhen lassen. Pilze in einer Pfanne mit Olivenöl anschwitzen, dann Lauch dazugeben (er darf nicht letschert werden!). Tipp: Pilze und Lauch in etwas Wasser anschwitzen, so entfaltet sich Aroma besser. Vorgekochte Kartoffel kurz mitgrillen. Seeteufel auf Grillplatte oder in Pfanne grillen, davor etwas Butter bei mittlerer Hitze auftragen. Tritt Eiweiß aus, ist die Temperatur zu hoch. Seeteufel am Ende nochmals mit etwas Orangensaft beträufeln.