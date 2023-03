In Salzburg wird Lebensfreude de Columbia serviert

Salz mit trockenem Mehl vermengen, stetig Wasser zuführen und kneten, bis ein weicher Teig entsteht. Kugeln in den Händen formen, mit der Handfläche entweder einen Zentimeter dick oder dünn wie Pizzateig zusammendrücken. Mithilfe der Fingerkuppen mit Öl benetzen, leichten Film auf Teig auftragen. Auf bereits vorgeheizten Grillplatte oder in guter Teflonpfanne rund zehn Minuten je Seite grillen. Mit Küchenfreund umdrehen, damit Arepas nicht brechen. Wenn sie goldbraun und geröstet sind, sind sie fertig. In der Mitte bis knapp über die Hälfte aufschneiden, nach Vorlieben füllen.