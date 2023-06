So kommen Sie mit der „Krone“ zum Weltstar-Konzert

Englishman in Klagenfurt

Und die Preise diese Woche können sich sehen lassen: Fünf glücklichen Gewinnern und deren Begleitpersonen ermöglicht die „Krone“ nämlich einen unvergesslichen Konzert-Abend im Wörthersee Stadion! Am 16. Juli gibt der internationale britische Weltstar-Musiker Sting seine beliebtesten Songs seiner langen Karriere zum Besten und konzentriert sich dabei vor allem auf die Hits aus seiner Zeit bei The Police und als Solokünstler. „Every Breath You Take“, „Shape Of My Heart“ und natürlich der „Englishman in New York“; das sind alles unvergessliche Songs.