Kickbox-Champion (23) in Ukraine-Krieg gestorben

Wie lokale Medien berichten, soll Bordus am 11. Juni während eines Kampfeinsatzes in Saporischschja von einer russischen Granate getroffen und getötet worden sein. In einer Petition an Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj fordern Hinterbliebene wie Fans nun, dass dem Sportler posthum der Titel „Held der Ukraine“ verliehen wird.