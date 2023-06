ÖJM-Direktor Johannes Reiss legte Funktion zurück

Friedhöfe als Arbeitsschwerpunkt

Ein besonderes Anliegen waren und sind dem heute 63-Jährigen auch stets die jüdischen Friedhöfe im Burgenland. Ab 1992 dokumentierte und fotografierte er die Grablagen auf den Friedhöfen und digitalisierte zusätzlich die beiden Anlagen in Eisenstadt sowie jene in Mattersburg. In Eisenstadt stehen darüber hinaus QR-Codes auf den Gräbern zur Verfügung, mit denen man Informationen zu den dort Bestatteten abrufen kann. Trotz seines Rücktritts als Direktor des Jüdischen Museums will Reiss diese Arbeit fortsetzen, wie er gegenüber der „Krone“ erklärte: „Ich arbeite derzeit unter anderem an einer Digitalisierung der Friedhöfe in Kobersdorf und Lackenbach.“