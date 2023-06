Kampagne vom Land: „Behalte die K.O.ntrolle“

Es kann wirklich jeden treffen

“Entgegen der vielleicht vorherrschenden Meinung, dass nur junge Frauen und Mädchen Opfer von K.-o.-Tropfen werden, wurde mir in den Gesprächen mit den Frauenberatungsstellen berichtet, dass ihnen auch von Fällen berichtet wurde, in denen Frauen auch weit fernab des Teenageralters K-.o.-Tropfen verabreicht wurden“, weiß Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Die Substanzen, die dabei verabreicht werden sind meist geruchs- und farblos und haben einen leicht bitteren, salzigen oder seifigen Beigeschmack, der in einem alkoholischen oder einem Mixgetränk aber nicht wahrnehmbar ist.