Fließende Hoffnung und Erneuerung

Mit besonders reizvollen Hinguckern lockt ab heute die Galerie Hilger und lädt zur Vernissage der Künstlerin Letizia de Maigret, die ihre neuen Werke unter dem Titel „The Disordered Landscape“ („Ungeordnete Landschaft“) präsentiert. Darin thematisiert de Maigret, die neben der Parsons School of Design in New York auch am Central Saint Martins College of Art and Design in London studierte, den bedrohten Zustand der natürlichen Welt aufgrund der Industriellen Revolution.