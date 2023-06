Rätselhafte Büste und ein liebeskranker Dichter

Einer These zufolge könnte es sich dabei um die rätselhafte Laura handeln, in die sich Renaissancedichter Francesco Petrarca unsterblich verliebt hat. Bei einem Kirchgang in Avignon habe er sie erstmals gesehen, doch nach dieser Begegnung würdigte die Frau ihn keines Blickes mehr. Seinen Liebeskummer verarbeitete Petrarca in mehr als 300 Gedichten, die im sogenannten „Canzoniere“ zu finden sind. In einem für die KHM-Schau zur Verfügung gestellten Manuskript des „Canzoniere“, das auch zwei gezeichnete Porträts von Petrarca und Laura enthält, lässt sich eine frappierende Ähnlichkeit zur Wiener Büste feststellen. „Kunst-Detektive“ sollten sich davon ab sofort (bis 15. Oktober) selbst ein Bild davon machen.