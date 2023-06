ÖFB-Torhymne: „Scooter“ fährt allen auf und davon

Will auch Heinz Lindner sicher hören, der Teamkeeper drückt am Dienstag nach seiner Hodentumor-Operation als Fan im Stadion die Daumen, am Montag besuchte er die Kollegen in ihrem Quartier in einem Hotel in Wiens Innenstadt. „Ich wollte mit den Jungs ein bisschen plaudern, es hat mich riesig gefreut, sie zu treffen, die Freude war ihrerseits ebenso groß.“