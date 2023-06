Russlands Politiker trinken immer mehr Alkohol

Die Reporter der Plattform „Verstka“ haben viele Gespräche mit russischen Politikern über ihren Alkoholkonsum geführt - und die Antworten waren ernüchternd. So sollen einzelne Gouverneure den ganzen Tag trinken. Ein Regierungsbeamter verriet dem Recherchenetzwerk: „Sagen wir mal so: In der Präsidialverwaltung hat früher nicht jeder seinen Tag mit einem Glas Wodka begonnen. Jetzt kenne ich viel mehr solche Leute, und für einige ist das Glas zu einer Flasche geworden.“