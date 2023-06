679 Flüchtlinge in nur einer Woche aufgegriffen

Hotspots im Visier

Während die Zahl der Aufgriffe zum winterlichen Jahresbeginn deutlich niedriger ausgefallen ist, so nimmt der Arbeitsaufwand derzeit wieder zu. In der vergangenen Woche sind 679 Flüchtlinge im Burgenland gestrandet. „Dienstag war der Zustrom mit Abstand am größten. Exakt 186 Grenzübertritte wurden verzeichnet“, heißt es aus der Einsatzzentrale. Der Samstag zählte mit 134 Aufgriffen in den Bezirken Oberpullendorf und Neusiedl am See ebenso zu den Spitzenreitern.