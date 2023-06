„Die Annenstraße hat noch viel Potenzial“

Die Annenstraße in Graz erstreckt sich vom Bahnhofgürtel bis zum Südtirolerplatz und war in den 1970er- und 80er-Jahren eine beliebte Einkaufs- und Flaniermeile. Über die Jahre hat sie diesen Ruf verloren, viele Geschäfte stehen leer und die Straße wirkt heruntergekommen. 2012/13 wurde die Annenstraße umfangreich umgestaltet - was heute allgemein als missglückt gilt. Auch die Annenpassage beim Hauptbahnhof, einst belebtes Einkaufszentrum, steht seit 2021 leer.