Kampf um die Galaxie in „Star Trek: Infinite“

In „Star Trek: Infinite“ übernehmen Spieler das Kommando über eine von vier Großmächten in der Galaxie: die Vereinigte Föderation der Planeten, das Romulanische Sternenimperium, die Cardassianische Union oder das Klingonische Reich. Jede Großmacht verfügt über individuelle Eigenschaften, Geschichten, Quests, so Paradox Interactive in einer Mitteilung. Die Spieler könnten Flotten aussenden, um die Alpha- und Beta-Quadranten zu erkunden, eine Wirtschaft zu verwalten und diplomatische Bemühungen zu steuern.