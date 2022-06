Eisprodukte enthalten mehrheitlich Gentechnik

„Für einen ungetrübten Eisgenuss empfiehlt Greenpeace Produkte in Bio-Qualität, veganes Eis sowie Eis aus heimischer Milch. Hier wird sicher kein Gentechnik-Futter verwendet. Bio-Eis und vor allem vegane Produkte punkten darüber hinaus mit einer deutlich besseren Klimabilanz“, sagte Sebastian Theissing-Matei von Greenpeace Österreich. Bei diesen Produkten ist die Auswahl allerdings geringer. So waren etwa nur vier Prozent aller untersuchten Produkte vom Stieleis bis zur Familienpackung bio und damit umweltschonend produziert. Veganes Eis machte bereits zehn Prozent des Sortiments aus. Die meiste Auswahl an biologischem und gentechnikfrei hergestelltem Speiseeis hat derzeit Interspar. Der zweite Platz ging an MPreis in Tirol, wobei beide ein „Gut“ erhielten.