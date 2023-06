Ein Mann für Wein, Weib, Gesang und Schabernack

Darüberhinaus führt Weinek am Kulmer Berg ein uriges Schenkhaus, das vor allem bei Radtouristen beliebt ist. Seine Gäste bewirtet der hemdsärmelige Burgenländer natürlich selbst: „Hin und wieder stehe ich auch hinterm Herd und helfe unserem Koch.“ Wer einmal ein Glas zu viel erwischt, übernachtet einfach in Weineks Weinlodge oder seinem Kellerstöckl: „Zwei weitere Kellerstöckl befinden sich gerade in Bau. Auch die richte ich selbst her.“