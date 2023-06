Chillen ab der ersten Minute bei Lido Sounds

Anna Calvi musste ihr Set regenbedingt halbieren, danach gab es noch eine zweite Unterbrechung. Diesmal mischt sich Hagel in die Regengüsse. Das Areal unmittelbar vor der „Main Stage“ wurde wie bereits am Nachmittag geräumt. An der zweiten, überdachten Location, der „Ahio! Pop Summer Stage“, ging das Programm planmäßig weiter. Das Zelt war gut gefüllt. Mit Abzug der Front sollte das gesamte Festival fortgesetzt werden.