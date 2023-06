„Diese Verbindung wäre ein großer Rückschritt“

Drei Jahre später wagt man sich erneut an das Thema heran. Im Regierungsprogramm der neuen Landesregierung ist es eines. Mit den Aussagen des Flughafen-Aufsichtsrats Stöckl und von Airport-Chefin Ganghofer ist es gar wieder zur Diskussion geworden.Aus Flughafen-Sicht wäre die Wiederbelebung der Kurzstrecke verständlich. Warum ein zusätzlicher Umstiegs-Hub – also ein Airport, der viele weitere (Direkt-)Flüge in die ganze Welt ermöglicht – zu Frankfurt attraktiv ist, liegt an den speziellen Vorzügen unterschiedlicher Airports: Frankfurt hat viele Verbindungen Richtung Amerika, Wien ist bei Ost-Destinationen hin stark aufgstellt. Als Asien-Experten geht Zürich durch.