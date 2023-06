Vor Airport türmt sich 200-Millionen-Euro-Berg auf

Leichte Turbulenzen – so würde wohl ein Pilot die aktuelle Lage am Salzburger Flughafen beschreiben. Chefin Bettina Ganghofer und Aufsichtsratvorsitzender Christian Stöckl präsentierten gestern im Tower-Gebäude die Bilanz für 2022. Egal, ob kleines Minus oder Plus – tatsächlich wurde mit 1,2 Millionen Passagieren wieder ein Mini-Plus von 2,2 Millionen Euro eingeflogen – die Zukunft entscheidet sich in den nächsten fünf bis sieben Jahren. Immerhin türmt sich da ein Berg an Investitionen von rund 200 Millionen Euro vor dem Salzburger Tor in die weite Welt auf.