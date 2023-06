Hüttenwirt: Traumjob oder Albtraum in den Bergen?

„Ich freue mich schon so sehr, wieder auf die Hütte zu kommen!" Christian „Chris“ Krüger ist gut gelaunt, obwohl er gerade alle Hände voll zu tun hat und es richtig stressig ist. Die Hütteneindeckung steht an. Die vergangenen Tage hat Chris die Einkäufe für die kommenden drei Monate erledigt und alles in „Big Bags“ gepackt.