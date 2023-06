„Spitzenjob nicht im Hinterzimmer entscheiden“

So etwas „ist nicht zeitgemäß“

„Über diese Spitzenfunktion mit einer Verantwortlichkeit für tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der enormen Aufgabe den Oö. Landesdienst in Zeiten der Digitalisierung und der immer rascheren gesellschaftlichen Veränderungen zu leiten darf nicht im Hinterzimmer entschieden werden. Solche Arten der Postenbesetzungen sind nicht zeitgemäß und zeigen auf irritierende Art und Weise, dass die Landes-ÖVP den Anschluss an zeitgemäße Standards in solchen Belangen verloren hat“, so der SP-Landesparteivorsitzende.