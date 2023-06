Oberösterreich bekommt neuen Landesamtsdirektor

Dr. Erich Watzl, seit 1. Mai 2014 Landesamtsdirektor und vorher ÖVP-Vizebürgermeister in Linz, wird Anfang September 65, dann ist für einen Beamten Schluss - es sei denn, er wird ausnahmsweise um bis zu ein Jahr verlängert, wie es zum Beispiel bei Watzls Vorgänger Eduard Pesendorfer einst war (er ist dann doch etwas früher in Pension gegangen). Dazu kommt es aber nicht, jetzt ist Thomas Schäffer am Zug, da Watzl Ende September aufhört. Der Posten muss jedenfalls, anders als in einigen anderen Bundesländern (zum Beispiel Kärnten), nicht ausgeschrieben werden, weil in Oberösterreich dieser Spitzenbeamte vom Landeshauptmann bestimmt wird. Ein entsprechender Regierungsbeschluss soll in der Sitzung der oberösterreichischen Landesregierung am 19. Juni 2023 gefasst werden.