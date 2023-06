Ein Hit-Feuerwerk wird mitten in Linz gezündet

Vorfreude auf Florence an the Machine

Den Auftakt am ersten Tag macht der Neo-Liedermacher Danger Dan (13 Uhr) auf der Hauptbühne. Der Headliner (21.30 Uhr) aber ist Florence and the Machine, die bekannte Indierock-Band wird die Herzen der Fans höher schlagen lassen. Am Samstag rocken u. a. Großstadtgeflüster, Wanda und die Toten Hosen, die ihr einziges Konzert in Österreich heuer ausgerechnet bei Lido Sounds spielen. Am Sonntag dann das Finale mit Apache 207, Kult-Rapper Cro, Phoenix und Peter Fox. Nach 23 Uhr geht es übrigens bei der Aftershowparty im Brucknerhaus weiter mit DJs und vielen Solo-Acts.