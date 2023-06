Asylheim? „Leoben darf nicht Traiskirchen werden“

Wird auch das Kika-Gebäude neue Asylunterkunft?

Und in Leoben machen deshalb bereits Gerüchte die Runde, wonach der Kika wie die gegenüberliegende frühere Baumax-Halle in ein Asylgroßquartier umgewandelt werden soll. „Nachdem sich die neue Eigentümersituation in Leoben herumgesprochen hat, bestehen in der Bevölkerung bereits große Sorgen. Leoben darf nicht Traiskirchen werden, die Eröffnung einer weiteren Großunterkunft wäre ein sicherheits- und gesellschaftspolitischer Super -GAU“, poltert der freiheitliche Stadtparteiobmann Florian Wernbacher.