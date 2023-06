„Beim Team nicht weit von der Weltspitze entfernt“

Der Quali-Hit am Samstag in Brüssel ist auch das deutsche Teamchef-Duell Tedesco gegen Rangnick. Ein österreichischer Trainer sorgte in den letzten Monaten aber just in Belgien für Furore: Miron Muslic. Der 40-Jährige führte Cercle Brügge aus dem Liga-Keller fast in den Europacup. Und er formte mit Oliver Deman einen neuen Teamspieler. Indem er keine Kompromisse eingehen muss …