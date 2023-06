„Jetzt geht es um mehrheitsfähige SPÖ-Ausrichtung“

Die verschiedenen Teile repräsentieren

Weiter in Lindners Stellungnahme: „Die Aufgabe von BR Bgm. Andreas Babler und seinem neuen Team ist es, die verschiedenen Teile der SPÖ zu repräsentieren und die Vorbereitungen für die kommende Nationalratswahl in Bezug auf Personal, Programm und Organisation voranzutreiben. Ich gratuliere BR Bgm. Andreas Babler zu seiner gelungenen Teamaufstellung, die mit Bedacht dafür eine - wie ich finde - sehr gute Basis legt. Die SPÖ OÖ freut sich darauf, die dringende finanzielle Entlastung der Menschen, Maßnahmen gegen die Teuerung, eine sichere Gesundheitsversorgung sowie eine nachhaltige und faire Energie- und Klimapolitik aktiv mitzutragen. Begeistern wir die Menschen mit und für diese SPÖ-Anliegen, damit ein besseres Miteinander in Österreich wieder möglich wird“, so Lindner abschließend.