Junge SPÖ-Frau aus Wels macht jetzt Karrieresprung

Auch aus Kampfabstimmung hervorgegangen

Der politische Werdegang Holzleitners in schon jungen Jahren ist hochinteressant. Alois Stöger (aktuell 62), damals noch Minister, und Eva-Maria Holzleitner (30), damals Landeschefin der Jungen Generation waren 2017 das Spitzenkandidaten-Duo der Oberösterreich- SPÖ für die Nationalratswahl, bei der Kanzler Christian Kern von einem aufsteigenden ÖVPler, Sebastian Kurz, schmählich verdrängt wurde. Bei der Nationalratswahl 2019 waren wieder Stöger und Holzleitner die zwei SPÖ-Zugpferde in OÖ, was nichts am Landes-Absturz im Gleichklang mit den Bundes-Roten, damals schon mit Pamela Rendi-Wagner an der Spitze, ändern konnte. Stögers Karriere als Minister war mit der 2017er- Wahl vorbei, seither ist er Nationalratsabgeordneter. Die von Holzleitner dagegen begann damals, vor fast sieben Jahren, mit dem Einzug ins Parlament. Seither ging es steil bergauf: Im Juni 2021 wurde Holzleitner (nach einer Kampfabstimmung mit nachfolgender Stichwahl!) SPÖ-Bundesfrauenchefin und gleich drauf Vizeparteichefin.