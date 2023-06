Flussromantik am goldenen Rhein mit der MS Nestroy

Tag 6 Köln - Bonn

In der Früh legt die MS Nestroy in Köln an - wirtschaftlich, kulturell und historisch die bedeutendste Metropole des Rheinlandes. Selbstverständlich darf hier auch die meistbesuchte Touristenattraktion Deutschlands nicht fehlen: der imposante Kölner Dom! Am Nachmittag setzt die MS Nestroy noch in die ehemalige Hauptstadt der BRD über. Bonn kann auf eine mehr als 2.000-jährige Geschichte zurückblicken, die auf germanische und römische Siedlungen zurückgeht. Im Rahmen eines abendlichen Spaziergangs erkunden Sie das barocke Kleinod.