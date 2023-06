5000 Lose erfüllen langjährigen Vespa-Traum

Eine Vespa, eine Weinreise in die Südsteiermark, ein Wochenende am Hochschober und im Romantik Spa Hotel Seefischer und ein Jahresvorrat Hirter Bier, das sind die Preise der Verlosungs-Aktion von der Privatbrauerei Hirter in Kooperation mit der Weinagentur Jordan. 5000 Lose konnten verkauft werden, darunter fünf Gewinner-Lose. Die Preise wurden am Dienstag offiziell an die Glücklichen übergeben.