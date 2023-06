Mann zielte aus Wohnung: Polizei hat neue Details

Der WEGA-Großeinsatz am Montag in Wien-Favoriten sorgt noch immer für Entsetzen. Ein 24-Jähriger hatte mit einem Gewehr aus dem Fenster einer Wohnung gezielt. Glücklicherweise konnten die Beamten Schlimmeres verhindern und den Mann festnehmen. Der Grund für die Tat bleibt weiter unklar - allerdings konnte die Polizei bei der Festnahme in der Wohnung anderweitig fündig werden.