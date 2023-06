Tickets für Musiker Kevin Morby gewinnen!

Im Fahrwasser abgedrehter Indie-Folk-Musiker gehört der aus Kansas City stammende Singer/Songwriter Kevin Morby zu den besten seiner Zunft. Der 35-Jährige zog früh nach New York und später nach Los Angeles an die Westküste und eroberte mit seinen Alben wie „Harlem River“, „Singing Saw“ oder „Sundowner“ die Herzen jener Musikliebhaber, die ihren Sound lieber erdig und ursprünglich haben wollen. Verträumte Melodien mit einer gewissen Portion Dreck und ehrlich, aus dem Leben gegriffene Texte zeichnen die Kunst des Lockenkopfs aus. Wir verlosen Tickets für das Konert am 23. Juni im Theater Akzent!