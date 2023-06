Pewny setzt auf seine Erfahrungen

Auf so viel Verwaltungserfahrung kann der kommende FPÖ-Wohnbau-Landesrat Martin Zauner nicht bauen. Das war auch bei den Antworten zu merken, sie blieben sehr unkonkret. „Wir wollen die Wohnbauförderung auf ein zeitgemäßes System umbauen“, sagte Zauner. Was er darunter versteht, erklärte er nicht. Seine Mitgliedschaft in der schlagenden Burschenschaft „Akademische Sängerschaft Hohensalzburg“, die ihm Kritik von der Opposition einbrachte, sieht er als vereinbar mit dem neuen Amt an.