Sturz in Bachbett: Zweijähriger schwer verletzt

Montag am frühen Nachmittag ist es zu einem tragischen Unfall im Ortsgebiet Reichenfels gekommen. „Ein Zweijähriger ist in ein drei Meter tiefes Bachbett gestürzt und hat dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass er bereits noch vor Ort in den Tiefschlaf versetzt werden musste“, so Michael Umschaden, Pilot des Notarzthubschraubers Christophorus 11.