Die schönsten Looks der Tony Awards 2023

Chastain, die für ihre Rolle in „A Doll‘s House“ in der Kategorie „Beste Darbietung einer Schauspielerin in einer Hauptrolle in einem Theaterstück“ nominiert war, trug bei der 76. Verleihung der Tony Award in New York City ein maßgeschneidertes besticktes gelbes Georgette-Kleid von Gucci, ein maßgeschneidertes Cape aus gelbem Georgette und eine High-Jewelry-Halskette aus Weißgold mit Mandarin-Granat von 35,9 Karat mit Smaragden und Diamanten.