Lupita Nyong‘o trägt bei Tony Awards ihre Brüste

Weiters führte sie aus: „Misha Japanwala ist eine pakistanische Künstlerin und Modedesignerin, deren Arbeit in der Ablehnung und Dekonstruktion der äußeren Scham, die mit dem eigenen Körper verbunden ist, wurzelt. In ihrem künstlerischen Prozess schafft sie ein realistisches und wahrheitsgetreues Abbild des eigenen Körpers als einen Akt des Widerstands und des Feierns und als ein Beharren darauf, frei in unserem Körper existieren zu dürfen.“