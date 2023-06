„Ein Glück, dass es nicht vier Tote gegeben hat“

„Das ist der schönste Vatertag meines Lebens. Denn dass unser Sohn noch lebt, war ein Riesenglück“, seufzt Rainer Ramsebner aus Hinterstoder am Sonntagvormittag erleichtert. In der Nacht waren der 46-Jährige und seine Familie von einem Anruf und der Nachricht hochgeschreckt worden, dass die Almhütte, in der Sohn Leonard (17) mit Cousin Simon, Freundin Nadine und Freund Michael (alle 16) übernachtete, in Vollbrand steht.