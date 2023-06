Partystimmung im SOS Kinderdorf in Pinkafeld

SOS Kinderdörfer sind seit mehr als 70 Jahren zum Wohle der Kinder da. Sie stehen in ganz Österreich für Zeit, Liebe und Verständnis. Die Angebote sind breiter und vielfältiger denn je. Mobile und ambulante Angebote, die eine Fremdunterbringung hinauszögern oder sogar abwenden, sind zu einer wichtigen Säule der Unterstützung für Familien in Not geworden. Damit sind die SOS Kinderdörfer auch wichtige Partner für das Land Burgenland.