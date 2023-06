So kämpft Italien gegen drohenden Urlaubs-Kollaps

Fahrverbot für Pkw an der Amalfiküste

So soll es laut ÖAMTC etwa in einigen Regionen Fahrverbote und Einschränkungen im Straßenverkehr geben. Die beliebte Region rund um die Amalfiküste zum Beispiel ist auf dem 40 Kilometer langen Abschnitt zwischen Vietri sul Mare und Positano für Fahrzeuge in der Sommersaison zeitweise mittels „Verkehrsdosiersystem“ gesperrt. Kuriose Regelung: An geraden Tagen dürfen Autos mit geraden Endziffern beim Kfz-Kennzeichen nicht fahren, an ungeraden Tagen dürfen Autos mit ungeraden Endziffern beim Kfz-Kennzeichen nicht fahren. Zusätzlich bleibt die Strecke an allen Wochenenden von Mitte Juni bis Mitte September sowie an allen August-Tagen dicht (und zwar von 10 bis 18 Uhr).