Handtuch-Verbot: Einschränkungen für Urlauber

„Wir können es uns einfach nicht länger leisten, dass sich wie in der Vergangenheit Tausende Badegäste an einem Strand drängen“, beteuert Stefano Monni, Bürgermeister von Baunei im Osten der Urlauberinsel. „Das ist nicht nachhaltig.“ Er ist zuversichtlich, dass man den Zugang zu den Buchten am Land weitgehend kontrollieren wird können. Jedoch ist dich der Stadtchef auch darüber im Klaren, dass in der Gegend auch viele private Schlauchboote, Yachten und Kanus aus nahegelegenen Städten unterwegs sind. Hier will Monni vor allem mit autorisierten Reiseveranstaltern zusammenarbeiten.