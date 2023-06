Naomi Watts hat Ja zu Billy Crudup gesagt

Am Freitag wurde Naomi Watts von Paparazzi in New York in einem weißen Spitzenkleid von Oscar de la Renta gesichtet. In ihrer Hand hielt die Schauspielerin einen Blumenstrauß, ihren Ringfinger zierte ein auffälliger Ring, wie die Bilder, die unter anderem „Page Six“ veröffentlicht hatte, zeigten. Schnell wurde spekuliert: Die 54-Jährige könnte ihren Lebensgefährten, Schauspieler Billy Crudup, geheiratet haben.