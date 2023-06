Trauerkerze und Camper bei Möbelhaus Leiner

„Unglaublich, was die Leute da alles rausschleppen, nur weil’s gerade viel billiger ist als sonst. Das kann mir keiner einreden, dass jeder so viel Schnickschnack braucht“, war ein „Zaungast“ sichtlich baff, als er am Samstag um 7.30 Uhr beim Leiner-Abverkauf in der Grillparzerstraße 25 in Linz vorbeikam. Denn die Warteschlange vor dem Möbelhaus war extrem lang, und einige eingefleischte Schnäppchenjäger hatten sich bereits auf Campingstühlen die besten Plätze für den Sturm ins vermeintliche Preisparadies gesichert.