Alle 90 Sekunden rettet fremdes Blut ein Leben

Die Blutspendetermine finden an den ÖAMTC Stützpunkten jeweils von 15 bis 20 Uhr statt. Montag, 12. Juni und Dienstag, 13. Juni: in Rohrbach, Perg, Braunau und Steyr. Mittwoch, 14. Juni in Schärding, Bad Ischl und Wels. Donnerstag, 15. Juni in Vöcklabruck, Gmunden und Linz sowie am Montag, 19. Juni in den ÖAMTC-Stützpunkten Ried, Freistadt, Eferding und Grieskirchen.