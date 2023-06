Sheen-Tochter plant Busen-OP für „Sexarbeiter“-Job

Sami gibt Einblicke in Arbeitsalltag

Doch das ist längst nicht das einzige intime Detail, das Sami, die sich auch auf Instagram und TikTok ziemlich sexy präsentiert, ausplauderte. Wie sie ihren Fans nämlich verriet, rasiere sie sich den gesamten Körper, bevor sie die sexy Inhalte für OnlyFans aufnehme. Und auch da soll bald eine Beauty-Korrektur her. „Ich fange bald mit meiner Laser-Haarentfernung an, und das wird ein riesengroßer Game-Changer sein. Ich halte es nicht mehr aus, meinen gesamten Körper zu rasieren, jedes Mal, wenn ich arbeiten muss! Das ist so nervig!“