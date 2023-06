Nach Doping und Autocrash wartet die Torlawine

Die meisten Paraden in der Königsklasse

Bei der Weltmeisterschaft in Katar wurde er nach der Auftaktpleite gegen die Schweiz suspendiert, Teamchef Song war mit seiner offensiven Spielweise unzufrieden. „Spieler kommen und gehen, Namen sind flüchtig, aber Kamerun steht über jeder Person oder jedem Spieler“, so der 26-Jährige, der darauf seine Teamkarriere beendete. Von Eto’o - mittlerweile Verbandsboss in Kamerun - gibt’s trotzdem Lob: „Er ist einer der drei besten Torhüter der Welt, für mich vielleicht sogar der beste von allen. Die Tatsache, dass er den Ball 60 Meter weit werfen kann und wie ein zusätzlicher Feldspieler spielt, ist etwas Besonderes.“