In Graz feiert man schon vier Europacup-Titel

Denn egal, wie das CL-Endspiel in Istanbul endet - beim Sieger gibt es auf jeden Fall Spieler, die mit Socken der Grazer Firma „Tapedesign“ antreten. Was auch bereits bei den Siegern in der Europa League (zum Beispiel Sevillas Ivan Rakitic), Conference League (zum Beispiel West Hams Vladimir Coufal) und der Champions League der Damen (zum Beispiel Barcelonas Lucy Bronze) der Fall war.