Antragsfrist für Energiekostenbonus verlängert

Insgesamt 28,8 Millionen Euro seien inzwischen an exakt 113.461 Haushalte ausbezahlt worden, gaben die Spitzen der schwarz-blauen Landesregierung am Freitag bekannt. Vor allem Familien mit Kindern sind offenbar auf Unterstützung beim Bezahlen von Wohn- und Energiekosten angewiesen: Zwei von drei Boni werden an diese Beziehergruppe ausbezahlt. Sie erhalten einen Zuschuss von 300 (ein Kind) bzw. 400 Euro (zwei oder mehr Kinder). Bezugsberechtigte Haushalte ohne Kinder dürfen sich über 200 Euro freuen.